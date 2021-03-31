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Шоу-бизнес

Алла Пугачева лихо подурачилась на дне рождения внучки

15:12 31 марта 2021
Пугачева и Галкин

Российская певица Алла Пугачева активно отдохнула, празднуя день рождения своей внучки Клавы. Видео танцев Примадонны опубликовал в своем Instagram ее муж — шоумен Максим Галкин.

«Вчера на дне рождения Клавы было весело всем — и детям, и взрослым», — подписал ролик Галкин.

Клавдии Земцовой, дочери Кристины Орбакайте, исполнилось 9 лет. На видео под композицию группы Little Big Hypnodancer танцуют Алла Пугачева, Лиза, Гарри и Максим Галкины, Кристина Орбакайте и Клавдия Земцова.

Фолловеры отметили яркую теплую атмосферу праздника: «Суперзажигательно», «Алла Борисовна красотка», «Как сразу захотелось вернуться в детство».

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров в эфире эмоционально потребовал от всех отстать от Аллы Пугачевой.

Фото из Instagram Максима Галкина

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