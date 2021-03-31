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Шоу-бизнес

Весившая 130 кг звезда Comedy Woman Ангарская похвасталась преображением

15:55 31 марта 2021
Надежда Ангарская

Артистка Comedy Woman Надежда Ангарская резко похудела. Результат она продемонстрировала в своем Instagram.

«Дорогие мои, разрешите минутку самолюбования и хвастовства. Смотрю на фото и не верю, что это — я! Но я поняла, что все возможно, главное — верить в себя. А года-то мне на пользу, согласитесь?», — написала Надежда Ангарская.

Подписчики восхищаются тем. как артистка смогла изменить себя: «Надежда, вы шикарная женщина, вы огонь, за вашим творчеством слежу много лет, так как камеди вумен мое любимое шоу, но, если честно, то я вас в весе уже и не помню», «Мне бы вашу силу воли!», «Потрясающий результат, браво, Надежда!», «Тот, кто проделал такой путь к стройности, я так считаю, может и должен заниматься самолюбованием и выкладывать такие коллажи для мотивации».

Напомним, актриса Виктория Булитко предложила простой, но эффективный рецепт похудения.

Фото из Instagram Надежды Ангарской

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