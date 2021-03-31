Журнал People назвал самую красивую женщину в мире

Американский журнал People традиционно представил ежегодный выпуск, посвященный самым красивым, по мнению редакции, людям планеты.

В этом году на обложку спецвыпуска попала популярная американская модель, телеведущая и писательница Крисси Тейген. Крисси замужем за певцом Джоном Леджендом, которого тот же People в 2019 году провозгласил «самым сексуальным мужчиной из ныне живущих». У пары двое детей — четырехлетняя дочь луна и двухлетний сын Майлс. Осенью прошлого года супруги пережили трагедию: их третий ребенок родился мертвым.

35-летняя Крисси ранее была моделью журнала Sports Illustrated. Ее отец — норвежского происхождения, а мать — тайского.

Помимо Тейген в числе самых красивых в этом году оказались актрисы Дрю Бэрримор, Кэти Холмс, Зендая, певица Тейлор Свифт и другие.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Тейген раскритиковали за фото топлес с сыном.

Фото People/Sports Illustrated

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