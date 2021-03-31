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Шоу-бизнес

Алла Пугачева ввела поклонников в заблуждение поздравлением Лаймы Вайкуле с днем рождения

17:48 31 марта 2021
Пугачева и Вайкуле

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которая весело отпраздновала день рождения внучки Клавы, поздравила с днем рождения свою подругу Лайму Вайкуле.

«С Днем рождения, милая наша Лаймочка!!! Радости и здоровья тебе. До встречи в дюнах», — написала Пугачева в Instagram и опубликовала фото.

Поклонники певицы не сразу узнали, что на снимке вместе с Примадонной Лайма Вайкуле. Многие предположили, что вторая женщина — это Кристина Орбакайте.

Как известно, Алла Пугачева и Лайма Вайкуле дружат на протяжении долгих лет. Лайма Вайкуле живет в Юрмале. А Алла Пугачева со своим мужем Максимом Галкиным каждое лето проводят на берегу Балтийского моря. Несколько лет назад звездная пара приобрела в Юрмале апартаменты. Пугачева якобы купила жилье в многоквартирном комплексе на проспекте Дзинтари с большой внутренней территорией, своим парком и детскими игровыми зонами.

Напомним, недавно Вайкуле интересным фото поздравила с юбилеем Михаила Горбачева.

Фото Instagram/alla_orfey, tvcenter.ru/

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