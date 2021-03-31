У известного российского юмориста обнаружилась еще одна внебрачная дочь: результат экспертизы удивил

У артиста «Кривого зеркала» Александра Морозова объявилась еще одна внебрачная дочь. Ранее о возможном отцовстве Морозова заявляла Анастасия из Магнитогорска, но ее версия не подтвердилась. Вторую наследницу, которую зовут Ярослава, признала мать Морозова, пишет «Стархит».

По информации издания, девушка — плод мимолетного романа Морозова с Оксаной Лавренко. Будущему юмористу тогда было 17, его избраннице 19. Лавренко была замужем, а внебрачный ребенок мог стать причиной громкого скандала.



Мать артиста, Людмила Константиновна, много лет финансово поддерживала внучку Ярославу.

Женщина еще в начале 2000-х провела генетическую экспертизу втайне от сына. Но вот сам звезда «Кривого зеркала» только недавно узнал о внебрачном ребенке и отказывается верить доказательствам.

47-летний артист не стал открещиваться от знакомства с Лавренко, но при этом добавил, что совершенно ее не помнит. По поводу результатов ДНК-анализов Морозов считает, что экспертиза могла быть проведена неверно. Кроме того, выяснилось, что мать артиста не видела документов, подтверждающих родство.

Издание пишет, что в шоу «На самом деле» на росТВ провели повторный генетический анализ и сообщили, что Александр Морозов не является биологическим отцом Ярославы.

Напомним, недавно Морозов перенес сложную операцию и изменился до неузнаваемости.

Фото starhit.ru/

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