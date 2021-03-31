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Шоу-бизнес

На «Голосі країни» обидели известного поэта-песенника: он требует компенсацию от телеканала

22:22 31 марта 2021
Сергей Лазо

Писателя, поэта и композитора из Тернополя Сергея Лазо возмутило нарушение его авторских прав в шоу «Голос країни». Автором его песни «Не йди» указали другого человека. Об этом пишет galas.te.

Издание опубликовало открытое письмо Сергея Лазо телеканалу «1 + 1», в котором он пишет, что в недавней программе 28 марта авторами его песни «Не йди» были названы Гайтана и Олег Собчук.

По Гайтане у Лазо нет вопросов, она действительно является автором музыки, текст написал Лазо.

По мнению поэта, солиста группы «СКАЙ» Олега Собчука назвали только потому, что он спел «Не йди» в клипе с Гайтаной.

«Почему же в популярной музыкальной телепрограмме такое непрофессиональное, пренебрежительное отношение к автору, как к чему-то неважному, второстепенному?» — возмущен Лазо и заявил, что требует моральной и материальной компенсации.

Сергей Лазо — известный поэт-песенник, лауреат телевизионных и радио проектов, а также нескольких фестивалей. Ему, как поэту и композитору, принадлежат известные песни: «Ні обіцянок, ні пробачень», «Ти подобаєшся мені», «Вперше», «Не йди». Лазо написал много текстов, музыки, различных по форме и жанру. В Тернопольском областном театре состоялась премьера пьесы «Викторина», которая стала лауреатом Международной театральной премии «Золотой Лев». Всего в творческом портфеле автора восемь пьес.

Фото galas.te.ua/

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