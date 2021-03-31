Дочь Поляковой возмутила неприличным жестом

Старшая дочь певицы Оли Поляковой Мария опубликовала в Instagram фото на стеклянном мосту в центре Киева и подписала снимки словами: «Немного эстетики ночного Киева, а вы любите гулять ночью?»

На одном фото девушка со своим парнем, на другом Маша показывает неприличный жест.

В сети поинтересовались, в чем девушка видит эстетику в этом снимке. Были и более резкие комментарии с обидными прозвищами.

Напомним, недавно Марии Поляковой исполнилось 16 лет. В честь праздника Маша потребовала от родителей солидные презенты. Девушке захотелось иметь отдельную квартиру и автомобиль.

Фото Instagram/mashapolyakova



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