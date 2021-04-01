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Шоу-бизнес

Наташа Королева поздравила Владимира Винокура неприличными фото

9:08 1 апреля 2021
Наташа Королева

Певица Наташа Королева «вспомнила былое», поздравляя юмориста Владимира Винокура с днем рождения — ему 31 марта исполнилось 73 года.

В Instagram Королева выложила архивное фото, на котором она обнимает пародиста, демонстрируя «глубокое декольте». «Натаныч, с днюхой», — пишет певица.

А в сториз она выложила другое, еще более откровенное фото с Владимиром Винокуром, который целует грудь певицы. На Наташе Королевой — длинное черное платье и красные сапоги на огромной платформе.

Недавно Наташа Королева попробовала себя в роли «хищницы», отказавшись от «луков» «русалки» и «пляжной тусовщицы». Певица порадовала фолловеров фото, на котором она позирует в полупрозрачном обтягивающем комбинезоне с леопардовым принтом.

Напомним, что данные певицы внесены в базы «Миротворца» за сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, соучастие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины, а также за участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.

Фото Наташи Королевой из социальных сетей.

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