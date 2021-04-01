Супермодель Белла Хадид вышла на подиум топлес и в джинсах-стрингах

Американская супермодель Белла Хадид, которую ранее провозгласили самой красивой женщиной в мире, приняла участие в показе новой весенне-летней коллекции 2021 года французского модного дома Thierry Mugler. В этом году дефиле было оформлено в виде эффектного видеоролика.

24-летняя Белла вышла на подиум в нескольких образах — в том числе топлес, в полностью прозрачной блузке и без лифчика, а также в «джинсах-стрингах», дизайн которых разработал креативный директор марки Кейси Кэдуолладер. В похожем наряде появилась также российская модель Ирина Шейк.

Ранее «ФАКТЫ» писали — В один трусах и сплошь в серебряной краске: Белла Хадид удивила эффектной фотосессией.

Фото YouTube





240

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter