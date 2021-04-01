Мумифицированное тело пропавшей без вести лауреатки премии «Эмми» нашли под завалами мусора у нее в доме

Найдено тело работавшей на телевидении и в кино художника-постановщика Эвелин Сакаш, которая пропала без вести шесть месяцев назад. Ее мумифицированные останки находились на полу в кухне под огромной грудой мусора, скопившегося в ее нью-йоркском доме. Об этом, как пишет Daily News, сообщила младшая сестра умершей Эллен, которая наняла уборщиков навести порядок в жилище 66-летней Эвелин.

Сакаш, которая была лауреаткой престижной телевизионной премии «Эмми», работала над такими фильмами, как «Русалки», «Все еще Элис», сериалами «Закон и порядок», «Оранжевый — хит сезона», «Среди львов».

По словам сестры, у женщины начались проблемы с психикой около года назад — после смерти их матери. Эвелин переживала тяжелую депрессию. А затем начала собирать мусор, забивая им дом.

Следователи полагают, что на женщину обрушилась груда вещей, из-под которых она не сумела выбраться.

«Это просто ужасно. У нее была полноценная жизнь. Она была необычайно талантлива. У нее был блестящий ум. Я не хочу, чтобы мою сестру запомнили такой, какой ее нашли», — сказала 60-летняя Эллен.

Фото New York Daily News

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