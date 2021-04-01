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Шоу-бизнес

Преподающая этикет Ольга Фреймут назвала свое любимое матерное слово

12:26 1 апреля 2021
Ольга Фреймут

Ведущая Ольга Фреймут, которая дает украинцам советы по поводу этикета, призналась, что иногда использует обсценную лексику.

В сториз в Instagram она ответила на вопрос фолловера, поинтересовавшегося, каков ее «топ-3» матерных слов.

Ведущая призналась, что когда хочет показать свое недовольство, она грозно произносит слово «уважаемая» или «зараза.

«Но когда нужно четко высказать и донести мысль, когда гнев переполняет, тогда это — матюк на букву «б», — говорит Ольга Фреймут и уточняет, что старается ругаться, когда ее никто не слышит.

«Иногда лучше матюкаться, чем быть подлым человеком», — резюмирует ведущая.

Недавно Ольга Фреймут, рассказывая о культуре винопития, показала, что бокал следует наклонять не более, чем на 45 градусов, а не выпивать все до капли, запрокидывая голову.

Что же касается пожелания «приятного аппетита», то, по ее мнению, оно является «отголоском советских времен».

Фото Ольги Фреймут из социальных сетей.

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