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Шоу-бизнес

Ольга Фреймут дала совет дамам на случай конфуза с отрыжкой или пуканьем

2:33 2 апреля 2021
Ольга Фреймут

Украинская телеведущая Ольга Фреймут, регулярно дающая украинцам советы по поводу этикета, подсказала, как следует себя вести в неприятных ситуациях с отрыжкой или испусканием газов. Ролик она разместила в сториз Instagram.

Ольга Фреймут ответила на вопрос, есть ли какие-нибудь подсказки для таких неприятных ситуаций, как пуканье и отрыжка?

Телеведущая посоветовала, что если такое произошло, то не надо оправдываться и как-то реагировать или говорить, что это не я, а собака. А когда подобные конфузы приключаются часто, необходимо обратиться к врачу.

Ранее сообщалось, что Ольга Фреймут ответила на вопрос о любимых матерных словах, которые она употребляет, и объяснила, почему это делает.

Фото из Instagram Ольги Фреймут

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