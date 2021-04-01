Злата Огневич с огромным декольте спела гимн Украины
Певица Злата Огневич вдохновенно исполнила гимн Украины перед отборочным матчем футбольного ЧМ-2022 Украина — Казахстан. Видео она опубликовала в своем Instagram.
«Каждый раз перед выполнением государственного гимна волнуюсь как в первый раз. Благодарю за честь петь и вдохновлять нашу сборную!» — написала Злата Огневич, представшая во время выступления в платье с огромным декольте.
При этом исполнение гимна певицей не принесло удачи украинской сборной, которая не смогла добиться победы с матче с далеко не самым сильным соперником.
Напомним, в день матча президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсети фото в фанатской «розе» сборной. Но болельщики посчитали это плохим знаком.
Фото из Instagram Златы Огневич79
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