Злата Огневич с огромным декольте спела гимн Украины

Певица Злата Огневич вдохновенно исполнила гимн Украины перед отборочным матчем футбольного ЧМ-2022 Украина — Казахстан. Видео она опубликовала в своем Instagram.

«Каждый раз перед выполнением государственного гимна волнуюсь как в первый раз. Благодарю за честь петь и вдохновлять нашу сборную!» — написала Злата Огневич, представшая во время выступления в платье с огромным декольте.

При этом исполнение гимна певицей не принесло удачи украинской сборной, которая не смогла добиться победы с матче с далеко не самым сильным соперником.

Напомним, в день матча президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсети фото в фанатской «розе» сборной. Но болельщики посчитали это плохим знаком.

Фото из Instagram Златы Огневич

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