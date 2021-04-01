Дантес пошутил про Зеленского

Телеведущий и певец Владимир Дантес поинтересовался у фолловеров их мнением о том, как бы мог в День смеха, 1 первого апреля, пошутить президент Украины Владимир Зеленский.

Короткое видео он разместил в сториз в Instagram.

«Как вы думаете, было бы прикольно, если бы Владимир Александрович разместил у себя в Instagram такую шутку», — говорит Дантес и озвучивает ее: «Возвращаюсь в «Квартал».



Напомним, что в ноябре прошлого года, поздравляя украинцев с Днем украинской письменности и языка, Владимир Зеленский пошутил, вспомнив сбежавшего в Россию экс-премьера Николая Азарова. «В школьные и университетские годы мне не повезло, не было возможности хорошо изучать родной украинский язык. Изучать так, чтобы не только понимать, но и общаться на нем. Свободно и правильно. Не напоминая при этом одного бывшего премьер-министра», — сказал тогда Зеленский.

Фото Владимира Дантеса из социальных сетей.

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