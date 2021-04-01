Звезда «Школы» Лиза Василенко шокировала признанием об изнасиловании

Звезда сериала «Школа» Лиза Василенко шокировала подробностями своей личной жизни. В интервью YouTube-каналу «Пушка» рассказала об абьюзивных отношениях и изнасиловании. Два года она встречалась с парнем, который избивал ее. А однажды, когда Лизе было 17 лет, она стала жертвой изнасилования.

Василенко призналась, что в Москве попала в компанию эскортниц. Празднование дня рождения подруги закончилось трагедией. После очередного коктейля Лиза очнулась в момент полового акта с незнакомым мужчиной.

«У меня нет половины воспоминаний. У меня есть начало и конец. Начало — я сижу, пью, конец — меня тр*хает жирный дед. Меня изнасиловали. Я помню просто, что он сверху, он огромный, а я не могу вылезти… Даже если мама будет смотреть это интервью, она услышит это впервые», — в слезах рассказала Лиза.

Перепуганная девушка плакала, кричала, просила оставить ее в покое. По словам актрисы, насильник находился под действием тяжелых препаратов, в гневе он разбил ее телефон. Но Лизе удалось голой выбежать на улицу и остановить такси.

«Я смотрела на таксиста и думала, что все закончится еще хуже. Меня, наверное, тр*хнут, убьют и закопают. Он не нашей национальности. Он сажает меня назад и говорит: „Я все понимаю. Скажи, куда вести, я просто довезу, лишь бы ты была цела“. Тогда я ох*рела, что еще есть люди хорошие», — поделилась Василенко.

Тогда актриса не обращалась в полицию. Говорит, в тот момент не ощущала поддержки близких. На следующий день после инцидента обидчик прислал ей новый IPhone.

Ранее певица Деми Ловато рассказала, что ее дважды изнасиловали — в 15 лет и в ночь, когда она едва не умерла от передозировки

191

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter