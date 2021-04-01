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Шоу-бизнес

Жена Петросяна устроила «сексуальную» провокацию на 1 апреля

15:14 1 апреля 2021
татьяна брухунова

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова «выгуляла» провокационный свитер. Татьяна поделилась в Instagram, что яркая красная трапеция от поясницы к бедрам заставила многих встречных обернуться и внимательнее присмотреться.

«Спонсор всех обернувшихся глаз — мой новый свитер», — похвасталась Брухунова.


В комментариях блогеру сообщили, что тоже хотят такой же поднимающий настроение свитерок.

Хотя были среди подписчиков и те, кто не понял шутку.

Напомним, ранее Брухунова ополчилась на «диванных стилистов», критикующих ее стиль и советующих одеваться поинтересней.

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