Павел Воля и Гарик Харламов проиграли «битву» покойному комику

Рейтинг любимых юмористов граждан РФ возглавили Евгений Петросян и Михаил Задорнов (у каждого по 15%). Опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Покойный Михаил Задорнов и ветеран «юмористического цеха» Евгений Петросян опередили в рейтинге популярности известных молодых коллег. Павел Воля получил 12% симпатий, а Гарик Харламов и Максим Галкин —7%.

Самым популярным шоу названо Comedy Club, хотя оно и набрало всего 5%

Большинство россиян (64%) считает, что в стране нет цензуры выступлений юмористов, и они шутят без всяких преград.

Ранее сообщалось, что на концертах Петросяна реакция зрителей зачастую бывает неестественной — они едва ли не целуют артисту руки.

Фото: скриншот видео концерта юмористов

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