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Шоу-бизнес

Актер из «Бригады», которому светило пожизненное заключение, вышел на свободу

15:47 1 апреля 2021
дмитрий гуменецкий

Российский актер Дмитрий Гуменецкий, запомнившийся по ролям в сериале «Бригада» и фильме «Бумер», досрочно освободился из колонии строгого режима. Об этом сообщает StarHit. В 2016 году Гуменецкого отправили отбывать восьмилетний срок по «наркотической» статье. 1 апреля стало известно, что актер долгое время провел в тюремной больнице и добился условно-досрочного освобождения по состоянию здоровья.

Гуменецкий отбывал наказание в Рязанской области. Задержали актера в 2015 году после того, как дома у него обнаружили сырье для изготовления курительных смесей. Из 280 килограммов найденного наркоконцентрата гипотетически могли получиться 7 тонн готового продукта стоимостью 16 млрд рублей.

Актеру грозило пожизненное заключение, его пытались представить участником мощной наркогруппировки. Но Гуменецкий настаивал, что спайсами торговать не собирался — только предоставил гараж для хранения сырья, чтобы поправить тяжелое финансовое положение. Адвокатам удалось скостить срок до восьми лет.

Дмитрию Гуменецкому 48 лет. В кино он пришел после службы в спецназе внутренних войск. Режиссеры заметили Гуменецкого после эпизодической роли в фильме «Нежный возраст» Сергея Соловьева (2000). В 2002 году актер появился в сериале «Бригада», где блестяще справился с ролью Шмидта — начальника охраны главного героя. Позже Гуменецкий был приглашен на небольшую роль в фильме «Бумер».

Как сообщалось ранее, у звезд российских криминальных сериалов судьба не всегда складывается радужно. Так, в феврале 2021 года в Москве был найден мертвым 52-летний актер Виталий Альшанский, игравший в «Бригаде», «Бумере» и «Полицейском с Рублевки».

Фото kino-teatr.ru

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