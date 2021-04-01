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Шоу-бизнес

«Над ним издеваются»: вокруг тяжело больного Славы Зайцева разгорается скандал

16:20 1 апреля 2021
Слава Зайцев

В Москве развернулась борьба за наследство знаменитого модельера Славы Зайцева, который недавно с размахом отметил день рождения, а сейчас находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Ren.tv.

Вячеслав Зайцев с трудом разговаривает и передвигается. В это время, утверждает сын модельера Егор Зайцев, некие братья Хусаиновы поселились у его отца и пытаются завладеть наследством.

Так, большой скандал разгорелся вокруг празднования дня рождения Зайцева.

«Здесь вмешались какие-то люди. Развели папу на деньги — якобы для дома моды, хотя дом моды за это ни копейки не получил. Они устроили из этого шоу, они собирали за это по 15 тысяч рублей», — сказал Егор Зайцев.

Его слова подтвердил и певец Лев Лещенко, заявивший, что прославленный модельер «был в забытьи» во время празднования его же дня рождения.

«Там у них есть главный кукловод, который замахнулся на папин дом, наследство, на все. Самое обидное, что все время пытаются подвести к теме наследства, но для меня это — 50 лет как родители расстались — не нужно. Именно эти упыри папу грабят. Они влезли в его имение, квартиру его парижскую грабят — другая группировка. Из дома моды выгнал их всех два года назад, когда стал гендиректором. Теперь они влезли к нему в дом, — утверждает Егор Зайцев. — Они сейчас издеваются над отцом, пользуются им».

Егора поддержала также внучка модельера Маруся Зайцева.

При этом один из братьев Хусаиновых обвинил сына модельера в том, что он не уделяет времени отцу.

Напомним, на дне рождения Славы Зайцева певица Алла Пугачева едва не расплакалась.

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«Над ним издеваются»: вокруг тяжело больного Славы Зайцева разгорается скандал

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