«Невмоготу платить аренду»: знаменитый автор песен Пугачевой остался без загородного дома

Российский поэт-песенник Илья Резник, автор хитов Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Эдиты Пьехи, переживает не лучшие финансовые времена. 82-летний Резник вместе с женой Ириной Романовой вынуждены были отказаться от загородного дома. Причина банальна — семья не может оплачивать аренду.

«Вот и все. Закончилась загородная жизнь. Съехали из арендованного дома на Рублевке. Платить нечем. Развозили вещи по нескольким адресам и складам. Теперь мы опять городские жители», — написала Ирина Романова в Facebook.

Резник в интервью Sobesednik.ru подтвердил, что аренда дома требовала очень больших средств. «Невмоготу платить аренду… Мы иногда по два-три месяца не могли платить, потому что не было денег. Ждали, когда авторские придут. У меня же прибыль сейчас какая? Авторские! Они приходят раз в три месяца. Концертной деятельности у меня нет», — признает поэт-песенник.

Совсем без недвижимости семья не осталась — у Резника есть квартиры в Москве и в оккупированном Крыму. «У нас есть небольшая трехкомнатная квартира в Москве, и мы туда переехали… Наших животных отправили к родителям Иры на дачу… Будем жить там и в Москве. И, конечно, в Ялте», — заявил Резник.

Напомним, в свое время Резник пытался писать стихи на заказ, но его оды Виктору Януковичу, его семье и приближенным были обсмеяны, а автора объявили «маразматиком».

Резник внесен в базу «Миротворца» за поездки в оккупированный Крым, отрицание российской агрессии и участие в пропагандистских мероприятиях Кремля на территории Крыма.

Фото Ирина Романова/Facebook

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