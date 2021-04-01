Российская звезда сериала «Слуга народа» предстанет перед судом из-за собаки

C российского актера Михаила Полицеймако («День радио», «День выборов-2», «Слуга народа-2») требуют 350 тысяч рублей. Писатель Валентин Лавров, проживающий по соседству с актером, утверждает, что был искусан собакой Михаила. Якобы пес набросился и вырвал кусок плоти, из-за чего пришлось обращаться в больницу. Об этом сообщает Lenta.ru.

Полицеймако напоминает, что единственная собака в его доме — это миниатюрный йоркширский терьер Умка. Собака вряд ли могла причинить вред соседу, но актер готов прийти в суд для разбирательств.

Актер намекает, что его 85-летний обвинитель неадекватен: «Мой сосед в почтенном возрасте, видимо, он не очень понимает, что происходит. У нас крошечный йорк, который умещается у меня на ладони, это собака моих детей. Видимо, он просто его (соседа) облаял».

Михаил Полицеймако снимается в кино с десятилетнего возраста. С 1985 года и до сегодня актер появился почти в сотне лент. Одна из последних работ актера — роль во втором сезоне сериала «Слуга народа». Там актер, благодаря характерной внешности, получил роль главы МИД Греции Костаса Парагониса.

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