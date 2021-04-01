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Шоу-бизнес

Именинник Монатик довел до слез Машу Ефросинину

17:12 1 апреля 2021
монатик

Видеоклип Дмитрия Монатика «Ресницы безопасности» довел до слез Машу Ефросинину. Телеведущая призналась, что не смогла сдержать эмоции, когда смотрела компиляцию видео, снятых в путешествиях, на репетициях и на концертах.

«Смотря сегодня премьеру этого видео „Ресницы безопасности“, у меня потекли слезы — как же круто жить в одно время с тобой, дарящим уверенность целым поколениям в том, что труд вознаграждается успехом и признанием!» — заявила Ефросинина.

Дмитрий Монатик 1 апреля празднует день рождения. К своему 35-летию он приготовил себе подарок — новый клип. Там используется та же подборка архивных видеоматериалов, что и в готовящемся байопике о Дмитрии Монатике «Вечно танцующий человек». В фильм войдут ранее не публиковавшиеся видео из семейного архива Дмитрия, фото и видео времен детства и юности артиста, яркие моменты из жизни семьи.

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