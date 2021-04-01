Лобода слегла с коронавирусом

Коронавирусная инфекция зацепила уже многих звезд шоу-бизнеса. Не избежала болезни и Светлана Лобода. Певица сообщила в Instagram, что тест на ковид оказался положительным.

«Пять дней назад я почувствовала недомогание и простудные симптомы, а сегодня первый тест показал положительный результат… Даже предпринимая беспрецедентные меры безопасности, я оказалась в числе заболевших», — говорит певица.

Лобода отменила концерт в Московской области. Певицу ждали в концертном зале Барвиха Luxury Village 16 апреля. Новая дата выступления пока не оглашалась, но певица просит не сдавать билеты и надеется вскоре вернуться на сцену.

Недавно Светлана Лобода впервые за долгое время выступила в Киеве.

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