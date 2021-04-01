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Степаненко в суде потребовала от Петросяна оплатить расходы на его питание в последние годы брака

21:11 1 апреля 2021
степаненко

Елена Степаненко, бывшая жена Евгения Петросяна, нашла как отомстить экс-супругу. На судебном заседании, где бывшие супруги делят имущество, Степаненко заявила неординарное требование: компенсировать ей деньги, которые Петросян тратил не на семью, а расходовал на гастролях. Как сообщает StarHit, в иске фигурируют средства, потраченные юмористом на питание в кафе во время поездок.

«Это похоже на сюр, но она требует вернуть деньги, которые Евгений Ваганович потратил на еду в 2016 и 2017 годах. Там указано, что питался он регулярно, от двух до четырех раз в день, покупал продукты и средства гигиены. Где-то в кафе поел на 600 рублей, где-то — на 300. Он в эти годы часто летал в командировки, на гастроли. Все это заботливо подсчитано благодаря выпискам со счетов», — заявил адвокат Петросяна Сергей Жорин.

«Петросян должен был на каждую трапезу получать письменное разрешение от Степаненко? Отправлять ей факс?» — недоумевает адвокат.

Юрист уверен: представители Степаненко просто хотят любым путем увеличить сумму, которая достанется экс-супруге Петросяна. Для этого в суд подаются все новые и новые требования, иногда такие абсурдные, как компенсация за трапезы во время поездок.

Бывшие супруги Петросян и Степаненко после развода в 2018 году продолжают делить совместно нажитое за 30 лет имущество. Стоимость активов составляет около 1,5 млрд рублей. Петросян хочет оставить себе картины и антиквариат.

Новая жена Петросяна Татьяна Брухунова дала понять, что артист вел себя не очень честно по отношению к Степаненко. Брухунова утверждает, что их с Петросяном отношения начались за семь лет до того, как юморист оформил развод с супругой.

Фото esheneve4er/Instagram

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