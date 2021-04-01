27.70 / 27.89 32.42 / 32.76
Киев: +15
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Alyona Alyona призналась в беременности, но ей не поверили из-за 1 апреля

21:44 1 апреля 2021
алена

Украинская рэперша Alyona Alyona, недавно рассказывавшая о своем новом возлюбленном, показала в Instagram фото с выпяченным животом и предложила подписчикам выбрать имя будущему малышу.

«У меня для всех вас есть очень-очень классная личная новость, которой хочется поделиться. Порадуйтесь за меня», — призывает Алена в Сториз. «Еще не знаем, мальчик это или девочка, но варианты будущего имени можете предлагать в комментариях», — добавила она.

Впрочем, в беременность рэперши поверили не все фанаты. Многие вспомнили, что на календаре — 1 апреля, и с юмором отреагировали на пост Алены.

Но были и те, кто искренне порадовался за исполнительницу и написал свои пожелания по поводу имени для новорожденного.

Алена Савраненко под пседонимом Alyona Alyona выступает с октября 2018 года. Алене 29 лет. В феврале 2021 года исполнительница рассказала, что встретила свою любовь и рада, что этот человек не старше и не статуснее.

2

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
илья резник

«Невмоготу платить аренду»: знаменитый автор песен Пугачевой остался без загородного дома

Злата Огневич

Злата Огневич с огромным декольте спела гимн Украины

Наташа Королева

Наташа Королева поздравила Владимира Винокура неприличными фото

Дмитрий Монатик

Дмитрий Монатик в свой день рождения впервые показал лица детей

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер