Alyona Alyona призналась в беременности, но ей не поверили из-за 1 апреля

Украинская рэперша Alyona Alyona, недавно рассказывавшая о своем новом возлюбленном, показала в Instagram фото с выпяченным животом и предложила подписчикам выбрать имя будущему малышу.

«У меня для всех вас есть очень-очень классная личная новость, которой хочется поделиться. Порадуйтесь за меня», — призывает Алена в Сториз. «Еще не знаем, мальчик это или девочка, но варианты будущего имени можете предлагать в комментариях», — добавила она.

Впрочем, в беременность рэперши поверили не все фанаты. Многие вспомнили, что на календаре — 1 апреля, и с юмором отреагировали на пост Алены.

Но были и те, кто искренне порадовался за исполнительницу и написал свои пожелания по поводу имени для новорожденного.

Алена Савраненко под пседонимом Alyona Alyona выступает с октября 2018 года. Алене 29 лет. В феврале 2021 года исполнительница рассказала, что встретила свою любовь и рада, что этот человек не старше и не статуснее.

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