Черный юмор? На росТВ анонсировали интервью с Анастасией Заворотнюк, у которой уже «все в порядке»

На российском телеканале НТВ пообещали показать интервью с актрисой Анастасией Заворотнюк. 3 апреля любимица миллионов, «прекрасная няня Вика» будет отмечать 50-летие. Последние два года Заворотнюк лечилась от онкологического заболевания и на публике не появлялась. Тем не менее, авторы программы утверждают, что им удалось добиться интервью.

«Актриса сильно напугала всех своим диагнозом. Программе „Однажды…“ Анастасия твердо заявила, что со здоровьем все в порядке», — говорится в анонсе.

Многие посчитали новость не совсем удачной первоапрельской шуткой. Судя по анонсу, «встреча» с Заворотнюк — это нарезка из старых интервью, передач, где снималась актриса, а также видео из семейного архива.

Напомним, 24-летняя дочь актрисы Анна Заворотнюк на вопросы о здоровье матери если и отвечает, то уклончиво. «Моя мама тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим», — говорила Анна в январе 2021-го. Позднее девушка рассказала, что она молится за выздоровление матери и благодарна тем людям, которые поддерживают, не задавая лишних ненужных вопросов.

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