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Шоу-бизнес

На российского комика Ивана Абрамова пожаловались в СБУ

7:51 2 апреля 2021
комик абрамов

Российскому комику-стендаперу Ивану Абрамову хотят запретить майские концерты в украинских городах. Артисту припомнили его поездку в оккупированный Крым летом 2019 года.

Абрамов планирует в мае провести четыре концерта в Украине — в Харькове, Днепре, Одессе и Киеве. Представительство президента Украины в АРК обратилось в СБУ, чтобы та проверила информацию о крымских гастролях артиста. Пограничникам также представили информацию об Абрамове, чтобы те были готовы встретить стендапера по прибытии в Украину.

По данным сайта «Миротворец», Абрамов действительно выступал в Крыму с сольным концертом в августе 2019 года. Стендапер заехал на оккупированный полуостров из России, а не через украинские пункты пропуска, следовательно, сознательно нарушил государственную границу Украины.

Ивану Абрамову 34 года. Его знают как участника команды КВН «Парапапарам». После ухода из КВН артист стал участником проекта «Стенд ап» на российском канале ТНТ.

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