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Шоу-бизнес

63-летняя Шэрон Стоун устроила сексуальную фотосессию на пляже

8:53 2 апреля 2021
Шэрон Стоун

63-летняя Шэрон Стоун, которая заявила, что ее обманом заставили показать интимное место во время знаменитой сцены фильма «Основной инстинкт», устроила сексуальную фотосессию на пляже для для французского цифрового журнала L’Officiel.

Актриса, которое долгое время была одним из главных секс-символов Голливуда, доказала, что все еще заслуживает этого звания. Поклонники в комментариях признали, что она выглядит великолепно. И все еще является суперзвездой.

В прилагающейся статье Стоун рассказала о своих мемуарах, которые вышли в печать и где она откровенно рассказала о своей жизни.

  

 

 

Фото L’Officiel


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