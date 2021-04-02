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Шоу-бизнес

Дети Сергея Лазарева довели его до слез

9:33 2 апреля 2021
Сергей Лазарев

Сын и дочка Сергея Лазарева, поздравившие папу с днем рождения, растрогали певца до слез.

В Instagram он выложил видео с детскими поздравлениями. Маленькая Аня пожелала отцу счастья, а Никита прочел стихотворение, назвав Лазарева «самым лучшим папой».

«До слез! Мои любимые! Самое трогательное поздравление от моих солнышек!» — пишет певец, которому 1 апреля исполнилось 38 лет.

Ранее Дмитрий Монатик, который также отмечал день рождения 1 апреля (ему исполнилось 35 лет), как и Лазарев, стал причиной «слез». Он выпустил видео «Ресницы безопасности» на песню, ставшую саундтреком к документальному фильму «Вечно танцующий человек», которое не оставило равнодушной телеведущую Машу Ефросинину. Она призналась, что не смогла сдержать эмоции, когда смотрела компиляцию видео, снятых в путешествиях, на репетициях и на концертах.

Напомним, что Сергей Лазарев попал в базы «Миротворца» за сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины, а также участие в попытках легализации аннексии АР Крым.

Фото Сергея Лазарева из социальных сетей.

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