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Шоу-бизнес

Андрей Макаревич присмотрел для жены пикантный подарок

9:31 2 апреля 2021
макаревич и эйнат кляйн

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, гуляя по арт-выставкам в Москве, присмотрел для жены пикантный подарок. Музыканта особенно поразило изделие авторства белорусского художника Владимира Цеслера с неприличным намеком.

Жена Макаревича Эйнат Кляйн по образованию историк, а сейчас работает фотографом и организатором путешествий в экзотические страны. Фолловеры не уверены, как Эйнат отнесется к такому арт-шедевру.

Владимир Цеслер — яркий представитель современного искусства из Беларуси. Художник получил известность как иллюстратор книг и автор остроумной социальной рекламы. В Минске у Цеслера есть артдизайнстудия.

Многие из новых работ художника посвящены политическим событиям в Беларуси и важнейшим глобальным изменениям.

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