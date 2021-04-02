Племянница Михаила Ефремова публично обнажилась

Племянница попавшего в колонию за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова, Ольга Ефремова, выложила в сеть «голое» фото, заявив, что собирается «побегать по снегу».

«Подкачалась. Пойду теперь по снегу бегать! Соскучилась… Думала, все растаяло уже. Ан-нет! И еще наваливает», — пишет в Instagram Ольга Ефремова, демонстрирующая подтянутую фигуру.

Актриса стоит перед зеркалом топлес. На одном фото она прикрывает грудь руками, а на втором — нет.

Напомним, что Ольга Ефремова недавно пошутила в соцсетях по поводу «дворца Путина» из расследования оппозиционера Алексея Навального. Актриса — внучка известного актера Олега Ефремова. Михаил Ефремов — ее дядя по материнской линии. Ольга живет в Италии, у нее есть сын Арсений.

Фото Ольги Ефремовой из социальных сетей.

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