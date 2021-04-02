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Павел Деревянко и Никита Михалков схлестнулись из-за Навального

11:07 2 апреля 2021
михалков деревянко

Главный «бесогон» России Никита Михалков возмущается публичными личностями, поддерживающими Алексея Навального. Об этом сообщает радио КП. Досталось от Михалкова и его приятелю-актеру Павлу Деревянко. Режиссер считает, что со своими доходами актер Деревянко не имеет никакого права жаловаться на жизнь в России.

«Какой страх, Паша? Чего тебе не хватает? Твоя ставка — 300 тысяч рублей в съемочный день», — возмущался Михалков. Тот же вопрос был адресован и другим звездам: «Получается, что вы страдаете от режима в среднем от 180 до 300 тысяч рублей за съемочный день. Вы чем недовольны?».

Деревянко, в свою очередь, заявил, что Михалков запутался в цифрах, но нужного эффекта достиг.

«Он не совсем корректно назвал сумму. Расценки немножко другие. Мне, конечно, было неприятно… Он немножко посеял зерно сомнений и раздор в людях. Он сказал: я не хочу никого обвинять, переходить на личности. Но назвал это. После чего на меня обрушился шквал просто», — заявил актер в интервью радио КП.

После скандала с Михалковым Деревянко стал осторожнее в публичных выступлениях. Актер утверждает, что старается держаться дальше от политики. «Это меня не должно касаться. Я понимаю, что все это бессмысленно», — говорит он.

Михалков внесен в базу «Миротворца» за открытое оправдание российской агрессии и антиукраинскую пропаганду. Также на счету у Михалкова многократные поездки в оккупированный Крым.

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