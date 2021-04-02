27.75 / 27.95 32.46 / 32.82
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Продюсер заболевшей Лободы обругала антивакцинщицу

11:36 2 апреля 2021
нателла крапивина

После того, как Светлана Лобода слегла с коронавирусом, продюсер певицы Нателла Крапивина устроила разгон антивакцинаторам в соцсетях. «Не думайте, что вирус — это то, что бывает с другими», — призывает Нателла в Instagram.

Сама Крапивина успела вакцинироваться, но вред от противников вакцинации понимает, как никто другой.

Всем апологетам «другого мнения» продюсер советует перебираться на необитаемый остров. По крайней мере, там антивакцинаторы будут вредить только друг другу.

Нателла Крапивина работает с Лободой более десяти лет. Продюсер призналась, что с подопечной они очень близкие люди, которых связывает не только работа.

316

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ольга Фреймут

Ольга Фреймут дала совет дамам на случай конфуза с отрыжкой или пуканьем

Михаил Задорнов

Павел Воля и Гарик Харламов проиграли «битву» покойному комику

Маша Полякова

Дочь Поляковой возмутила неприличным жестом

гороскоп

Гороскоп от Хаяла Алекперова на апрель для всех знаков зодиака

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер