Продюсер заболевшей Лободы обругала антивакцинщицу

После того, как Светлана Лобода слегла с коронавирусом, продюсер певицы Нателла Крапивина устроила разгон антивакцинаторам в соцсетях. «Не думайте, что вирус — это то, что бывает с другими», — призывает Нателла в Instagram.

Сама Крапивина успела вакцинироваться, но вред от противников вакцинации понимает, как никто другой.

Всем апологетам «другого мнения» продюсер советует перебираться на необитаемый остров. По крайней мере, там антивакцинаторы будут вредить только друг другу.

Нателла Крапивина работает с Лободой более десяти лет. Продюсер призналась, что с подопечной они очень близкие люди, которых связывает не только работа.

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