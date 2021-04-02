Жену Жигунова разбудил взрыв

У Виктории Жигуновой, жены актера Сергея Жигунова, начались проблемы с домашним любимцем. Пес Степан грызет провода электроприборов и уже устроил дома короткое замыкание.

«Утром проснулись от громкого хлопка и вспышки. Бахнула розетка в спальне», — жалуется Виктория.

Из-за растущих зубов собака оставила хозяев без гаджетов. «Эта обаятельная животная съела все провода в доме… Безжалостно сожраны зарядки от айфонов, от ноута и планшетов. Съеден провод от массажного кресла, совершены покушения на увлажнитель и фен… Игрушек дома море, в том числе, и имитирующих провода. Он и их грызет, но и провода тоже не забывает», — рассказала Жигунова.

Напомним, Сергей Жигунов и Виктория Ворожбит хотели зарегистрировать брак еще в декабре 2020 года, но заразились коронавирусом и отменили торжество. До загса пара добралась в марте 2021-го. После свадьбы Виктория взяла фамилию мужа.

Сергей Жигунов внесен в базу «Миротворца» за поездки в оккупированный Крым, участие в российских пропагандистских мероприятиях ив попытках легализации оккупации.

Фото vikavorozhbit/Instagram

272

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter