27.78 / 27.98 32.52 / 32.87
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Пограничники приготовились встретить российского комика Ивана Абрамова

14:27 2 апреля 2021
Комик Иван Абрамов

Украинские пограничники готовы встретить российского комика-стендапера Ивана Абрамова, ранее незаконно посещавшего оккупированный Крым, а теперь собравшегося на гастроли в Украину.

Об этом «Украинской правде» заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

«Все нарушители, которые незаконно посещают оккупированные территории, будут привлекаться к ответственности… Информацию от представительства президента (в АРК. — Авт.) по данному гражданину мы получили, приведенные факты мы учтем во время мероприятий пограничного контроля, когда это лицо попытается пересечь государственную границу Украины на въезд», — отметил он.

Напомним, что в начале марта в Украину не пустили актрису Розу Хайруллину. Россиянка, летевшая в Украину на киносъемки, ранее незаконно посещала оккупированный Крым.

Фото со странички Ивана Абрамова в социальных сетях.

150

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Игорь Кондратюк

«Был неделю в Дубае. Впервые за 7 лет. На добровольной реабилитации после ковида»: что поразило Игоря Кондратюка

Ольга Фреймут

Ольга Фреймут дала совет дамам на случай конфуза с отрыжкой или пуканьем

Маша Полякова

Дочь Поляковой возмутила неприличным жестом

Михаил Задорнов

Павел Воля и Гарик Харламов проиграли «битву» покойному комику

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер