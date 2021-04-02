Пограничники приготовились встретить российского комика Ивана Абрамова

Украинские пограничники готовы встретить российского комика-стендапера Ивана Абрамова, ранее незаконно посещавшего оккупированный Крым, а теперь собравшегося на гастроли в Украину.

Об этом «Украинской правде» заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

«Все нарушители, которые незаконно посещают оккупированные территории, будут привлекаться к ответственности… Информацию от представительства президента (в АРК. — Авт.) по данному гражданину мы получили, приведенные факты мы учтем во время мероприятий пограничного контроля, когда это лицо попытается пересечь государственную границу Украины на въезд», — отметил он.

Напомним, что в начале марта в Украину не пустили актрису Розу Хайруллину. Россиянка, летевшая в Украину на киносъемки, ранее незаконно посещала оккупированный Крым.

Фото со странички Ивана Абрамова в социальных сетях.

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