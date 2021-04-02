Чувственная, дерзкая, скандальная: Тина Кароль удивила новым альбомом

Тина Кароль, удивившая смелыми нарядами, порадовала поклонников новым альбомом «Красиво», который записала на карантине в рекордные сроки — всего за полтора месяца.

В альбом вошли 7 новых песен, включая «Скандал», клип на который за месяц собрал более 10 миллионов просмотров на Ютуб. В новом альбоме Тина Кароль сменила жанр и стиль исполнения, предстала более смелой и даже дерзкой, чувственной и откровенной.

«Это альбом о смелой девушке, которая наполнена разной палитрой чувств в поисках своей любви», — говорит Тина Кароль.

Певица отмечает, что источником вдохновения для написания альбома служили личные истории из ее жизни. Так что из песен можно узнать, что на самом деле происходит в жизни артистки.

В отсутствие концертов на карантине Тина сосредоточилась на создании нового материала, практически изолировалась в студии.

«Оказалось, что в отсутствие суеты я могу быть гораздо продуктивнее, музыкальнее, талантливее. Поэтому этот альбом — новое амплуа, в каком-то смысле мой ребрендинг. Дерзкая танцевальная музыка для меня вызов, потому что зрители все-таки привыкли к Тине лирической, романтической. Записать такой альбом — значит рискнуть, финансово в том числе: кому-то может не понравиться новая Тина. Я пошла ва-банк, но не боюсь, потому что ощущаю полноту своих сил, гармонию. Я расцвела и наконец понимаю, чего хочу», — поделилась Тина с Vogue.

Певица добавила, что в это непростое время у нее был выбор: «уйти со сцены, например, в политику, или выйти замуж, или вообще затаиться на время». Но она решилась рискнуть.

Ранее Тина Кароль выпустила клип «Скандал», для пиара которого использовала некорректное высказывание Оли Поляковой, назвавшей коллегу «плакальщицей на похоронах». Между певицами разгорелся конфликт. Певицы публично высказались на эту тему, но каждый остался при своем мнении. Лично они так и не поговорили.

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