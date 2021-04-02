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Оксана Марченко рассказала о милосердии, матушке Алипии и почему люди боятся нищих

17:33 2 апреля 2021
Оксана Марченко
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

В пятницу, 2 апреля, вышла новая серия авторского проекта Оксаны Марченко «Паломница», посвященная теме милосердия, в которой показывают Голосеевский монастырь — место, куда со всех сторон едут за исцелением от самых тяжелых болезней.

«Новое место нашего с вами паломничества — новое слово о насущной реальности души, характере человека, его умении сострадать, проявлять внимание, помогать, чувствовать и ощущать проблемы других, как свои. Слово о милостыне, которую мы не умеем ни давать, ни принимать. Но почему так? Почему мы так боимся нищих и заразиться „вирусом нищеты“? Почему мы думаем о том, что нас увидят рядом с ними, и проходим мимо? А может, вопрос вовсе не в деньгах, а в нашей гордыне — еще в одном грехе, который разрушает нас изнутри?!» — написала Оксана Марченко на своей странице в Instagram.

По словам телеведущей, слово о милостыне не просто так рассказывается именно в фильме о Голосеевском монастыре. Ведь здесь находятся мощи матушки Алипии, которая известна на весь православный мир своим даром исцеления. Монахиня жила очень скромно и всем, что у нее было, делилась с другими. И о каждом молилась. Люди говорят, что слово матушки могло вылечить любого даже от самой тяжелой болезни. В это настолько сильно верили, что тело монахини после ее смерти даже пытались украсть. Сейчас матушка Алипия не канонизирована, но ее прах находится в монастыре, куда люди приезжают помолиться об исцелении.

Посмотреть новый выпуск «Паломницы» можно на официальном YouTube-канале Оксаны Марченко.

Ранее Оксана Марченко рассказала, благодаря кому в киевском Свято-Введенском монастыре каждый день раздают обеды для бездомных.

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