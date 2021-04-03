«Олежа поплыл»: Олег Винник разволновался перед появлением на «Голосі країни» Дана Балана

В воскресенье, 4 апреля состоится обновленный выпуск нокаутов на «Голосі країни». Одной из его главных интриг должно стать появление советника Тины Кароль Дана Балана, сообщают в Instagram песенного проекта.

И, похоже, этого ждут не только фанаты молдавского певца и Тина Кароль, но и другие судьи … в частности, Олег Винник.

«Дан Балан приземляется, я тоже начинаю волноваться… за Дана Балана», — заявил в кадре звездный блондин, на что Тина заметила, что именно Винник почему-то переживает об этом больше всех.

В сети тут же допустили, что создатели шоу решили устроить на сцене некий «любовный треугольник».

Впрочем, большая часть поклонников шоу только рады новой интриге и, естественно, появлению своего любимца из Молдовы.

Напомним, Дан Балан должен стать звездным советником Тины Кароль на шоу. А 28 марта звездный тренер появился у Олега Винника. Им стал скандальный Иван Дорн.

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