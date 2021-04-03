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Шоу-бизнес

Дети очень скучают: экс-супруга рэпера Сереги узнала, что ее сыновей вывезли из Украины по поддельным документам

12:28 3 апреля 2021
Дети Сереги

Проигравшая суд за детей бывшая жена рэпера Сереги Полина Ололо отметила, что никак не может добиться встречи с сыновьями. Об этом она написала в своем Instagram.

Полина признает, что из-за неудачи не смогла самостоятельно справиться с тяжелым эмоциональным состоянием и была вынуждена прибегнуть к услугам психолога.

По ее словам, о вывозе детей за границу ей стало известно зимой, при этом мать видела лишь копию разрешения на выезд, и то нагло приложенную к иску в суд еще год назад.

«В документе были указаны мои старые паспортные данные, которых у меня уже не было. И перечислены десятки стран. Опережая Ваши вопросы, сразу скажу, что заявления о поддельных документах я подавала в полицию не раз так же, как и в ювенальную полицию … и ничего», — жалуется Полина.

На 19 апреля назначено новое заседание суда по ее иску к бывшему мужу.

Фолловеры с готовностью поддержали Ололо, пожелав ей силы и стойкости.

Напомним, история с детьми бывшей звездной пары тянется уже год. В 2020 году Полина рассказала «ФАКТАМ», как все начиналось.

Фото Instagram Полины Ололо

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