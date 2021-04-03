Монатик объяснил, почему не побоялся показать лица детей

Показавший 1 апреля в клипе «Ресницы безопасности» кадры со своей семьей — женой Ириной и сыновьями — украинский певец Монатик объяснил, почему, в отличие от некоторых своих коллег, не побоялся сделать это. Свои объяснения певец привел в личном аккаунте в Instagram.

«Пришло время Дане и Платоше показать свои лица. Это должно было произойти. Я делюсь своими достижениями, неудачами, победами, творчеством публично. Но главное достижение — это ведь они. Дети — моя главная гордость и, безусловно, лучшее, что произошло со мной в жизни. Сегодня, когда они повзрослели, нужно начинать осознавать, что такое интернет, публичность, что публичен абсолютно каждый, кто однажды зарегистрировался в социальных сетях, что интернет помнит все!» — написал он.

Также Дмитрий разместил в Сети обложку глянцевого издания, на которой он присутствует с семьей — все одеты в черные костюмы и позируют с радостными и счастливыми лицами.

Как писали «ФАКТЫ», ранее видеоклип Дмитрия Монатика «Ресницы безопасности» довел до слез Машу Ефросинину. Телеведущая призналась, что не смогла сдержать эмоции, когда смотрела компиляцию видео, снятых в путешествиях, на репетициях и на концертах.

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