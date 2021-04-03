«Очень похожа на настоящую»: почерневшая Лариса Долина перепугала поклонников

Известная своим обожанием хозяина Кремля Владимира Путина 65-летняя Лариса Долина, популярная в 90-е годы певица, с недавних пор пробует себя на театральных подмостках, пишет «Экспресс-газета».

Так, накануне она исполнила роль миссис Лавет в спектакле «Суинни Тодд. Маньяк-цирюльник с Флит стрит», который поставил Театр на Таганке. После публикации фото Долиной в Instagram некоторые из ее поклонников пришли в ужас.

«Вот это да. Я испугался вначале», «Не ожидала! Страшно!», «Не пугайте нас так, пожалуйста. Хотя бы пояснение какое-то вначале, а то я аж за сердце схватился», «Просто мрак. Не дай Бог такую в темном переулке встретить!», «Жесть, очень похожа на настоящую», — высказываются ошарашенные фанаты.

Несмотря на то, что над созданием такого «ужасающего» образа потрудились в первую очередь гримеры театра, немалая заслуга, похоже, в этом и самой артистки.

Как писали «ФАКТЫ», что на днях подобную реакцию вызвал пост певца Алексея Глызина, который разместил на своей странице в Instagram совместную фотографию с коллегой Ларисой Долиной.

Многие пользователи были шокированы снимком, поскольку Глызин не стал редактировать его с помощью фотошопа. На фотографии также запечатлён музыкант Дмитрий Четвергов. Тогда многие написали, что певица уже никогда не простит Глызина за то, что он выставил этот снимок на всеобщее обозрение. Примечательно, что Глызин и Долина являются погодками, но певица выглядит намного старше своего коллеги.

Напомним, что Долина выросла и училась в родном городе своих родителей — Одессе, позже она переехала в Россию и имеет звание «Заслуженной артистки России». Также Долина является любимой певицей президента России Владимира Путина, который не забывает поздравлять ее с юбилеями, отмечая «уникальные вокальные данные, высочайшее исполнительское мастерство и артистический темперамент». В свою очередь, певица отвечает своему президенту взаимностью — они даже спели вместе гимн России на митинге в Москве в честь «годовщины присоединения Крыма».

Из-за незаконного пересечения украинской границы при посещении оккупированного Крыма певице запретили въезд в Украину.

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