«Хотели вызвать Зеленского на разговор»: Маша Полякова попыталась с друзьями «митинговать» под ОП

Дочь известной певицы Оли Поляковой Маша становится все более популярной в Интернете благодаря своим постам в соцсетях, где рассказывает о том, чем заполняет время, свободное от учебы и занятиями музыкой.

И хотя иногда складывается впечатление, что в жизни Маши иногда нет ничего другого, помимо желания «нарваться» на осуждение за неприличные жесты, девушке, похоже, не чужда и политическая жизнь в стране.

Так, на днях юная инстаграмщица показала, как гуляла со своим другом по пустому Киеву, и пришла под Офис президента Украины Владимира Зеленского. Вероятно, молодые люди насмотрелись репортажей о последних столкновениях возле Офиса и обсуждении их в обществе, поэтому под ОП явились с твердым намерением «помитинговать».

«Кароче, ребят, пришли митинговать под администрацию президента. Сейчас будем кричать, чтобы он вышел на разговор», — говорит друг Маши.

К сожалению, «разговора по душам» у молодежи и главы государства не получилось: девушка сама разочаровала спутника, заявив, что Владимир Александрович находится в другом месте в связи с карантином.

Напомним, ранее под Кабинетом Министров митинговала мама девушки — Оля Полякова, которая с коллегами требовала снятия ограничений концертной деятельности.

Фото Instagram Маши Поляковой

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