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«Вылечился с помощью молитвы и целебной воды»: Юрий Куклачев рассказал, как победил смертельный ковид

15:38 3 апреля 2021
Куклачев

Прославленный артист цирка Юрий Куклачев, известный как дрессировщик кошек, очень тяжело перенес коронавирус: у него было поражено 85% легких. При этом артист убежден, что выжить ему помогла только разработанная им самим система мысленной гимнастики, а также молитва, пишет «Собеседник».

По словам Куклачева, сначала ничего не помогало. Была слабость и чувство, что «организм уходил», температура держалась 35,2. Артист начал активно лечиться при помощи мысли, воображения и подключил молитву.

Артист объясняет, что человеческий организм состоит из клеток, а они, в свою очередь, имеют уши. Клетка стремится, чтобы жизнь в теле не останавливалась. Помочь ей очень просто — для этого необходимы самовнушение, самонастрой и молитва. Куклачев говорит, что как только он начал работу в этом направлении, то практически сразу пошел на поправку.

Восстанавливался Куклачев в Сочи, в поселке Мацеста. Там знаменитый артист лечился с помощью целебной воды. По его словам, после мацестинской воды сразу появились силы, поднялся иммунитет.

Сейчас артист полностью восстановился, вернувшись к работе и кошкам. По мнению дрессировщика, заразить его мог юный поклонник, который в магазине подбежал сфотографироваться и чихнул. Впрочем, Куклачев на него не в обиде, ведь Covid-19 заставил его мобилизоваться.

Как писали «ФАКТЫ», в Украине 100-летняя жительница Черновцов, в тяжелом состоянии попавшая в больницу с коронавирусной инфекцией, выздоровела и выписалась домой.

Фото irma-stream.ru/

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