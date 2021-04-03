Повезло меньше, чем Никитюк: мужчина устроил «обнимашки» с конем и остался без носа

В отличие от украинской телеведущей Леси Никитюк, которая после нескольких инцидентов с лошадьми осталась целой и невредимой, мужчине из российского Санкт-Петербурга повезло гораздо меньше: несчастный лишился части носа. Об этом пишет сайт РенТВ.

Сообщается, что инцидент произошел еще 9 декабря прошлого года на пересечении улицы Белинского и Литейного проспекта. По информации полиции, потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения и полез к лошади, несмотря на предупреждения наездницы. В результате мужчина с травмой лица был доставлен в больницу.

Сам пострадавший рассказал, что пьян не был, не целовал лошадь, кормил животное морковкой, которую ему дала наездница, на расстоянии вытянутой руки.

После укуса он потерял много крови. Ему сделали операцию, поставили уколы и капельницы. Он надеялся, что кончик носа останется целым, но все-таки лишился его. За истекшее время мужчина перенес уже три операции, но впереди его ждет дополнительная коррекция. Он отметил, что хлопоты по восстановлению откушенного носа занимают у него очень много сил, а особенно тяжело ему приходилось в лютые морозы. Ранее «ФАКТЫ» писали о шокирующем случае, который произошел с лошадьми в России. На Алтае полицейский, развлекаясь, открыл огонь из ружья по табуну лошадей возле природного парка «Белуха». Девять животных погибло, еще двое было ранено. Фото newdaynews.ru/

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