Повезло меньше, чем Никитюк: мужчина устроил «обнимашки» с конем и остался без носа
В отличие от украинской телеведущей Леси Никитюк, которая после нескольких инцидентов с лошадьми осталась целой и невредимой, мужчине из российского Санкт-Петербурга повезло гораздо меньше: несчастный лишился части носа. Об этом пишет сайт РенТВ.
Сообщается, что инцидент произошел еще 9 декабря прошлого года на пересечении улицы Белинского и Литейного проспекта. По информации полиции, потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения и полез к лошади, несмотря на предупреждения наездницы. В результате мужчина с травмой лица был доставлен в больницу.
Сам пострадавший рассказал, что пьян не был, не целовал лошадь, кормил животное морковкой, которую ему дала наездница, на расстоянии вытянутой руки.19
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