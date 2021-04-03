Дочь Анастасии Заворотнюк тепло поздравила маму в день ее 50-летия

В субботу, 3 апреля, звезде сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк исполнилось 50 лет. В связи с этим «красивым юбилеем» ее дочь Анна обратилась к маме в своем Instagram.

Для этого Анна поделилась совместным снимком из автомобиля.

«С днем рождения, моя самая любимая мамочка. Ты мой самый яркий свет», — написала она.

Не менее трогательное поздравление появилось и в группе поддержки Анастасии Заворотнюк в Instagram.

В нем поклонники отметили, что хотят, чтобы их любимая актриса еще много-много лет принимала самые искренние поздравления. Чтобы ей дарили охапки цветов и море любви. Чтобы сама она радовалась успехам маленькой дочки и каждому дню рядом с близкими.

Также фанаты пишут о том, что Анастасия Заворотнюк — сильная, мудрая, яркая, неповторимая, влюбившая в себя огромное количество людей, умеющая согревать теплом и радостью других женщина.

«Дарящая нам всем столько красоты и добра. Пусть сегодня откликнутся сотни сердец и просто от души пожелают что-то очень хорошее. Пусть каждый день прибавляет здоровья и сил, и сбывается самая главная мечта. Потому что впереди в жизни еще очень много смыслов и красок! С днем рождения, наша дорогая и любимая Настя!», — отмечают пользователи.

Напомним, Анастасия Заворотнюк уже почти два года борется с тяжелым онкологическим заболеванием. Никто давно не видел, как сегодня выглядит звездная актриса. Она находится в своем загородном особняке в деревне Крекшино в Подмосковье. Рядом с ней ее самые близкие люди — любящий муж и мать.

Фото instagram.com/anna_zavorotnyuk/, Instagram/podderzhka_azavor

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