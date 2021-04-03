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Шоу-бизнес

Леся Никитюк неожиданно для себя совершила «карьерный рывок» и стала «губернатором» Шепетовки

19:26 3 апреля 2021
Никитюк

Пока Тина Кароль только раздумывала о том, не заняться ли ей политикой, телеведущая Леся Никитюк уже, оказывается, совершила мощный карьерный рывок и заняла свободную вакансию губернатора. Как это произошло, девушка рассказала в Instagram Stories.

Все началось, по ее словам, с «необычного» Дня дурака — за весь день Лесю ни разу не разыграли.

«Думаю, что такое, первое апреля прошло и ни одного розыгрыша. Что так слабо?», — рассказала Леся.

Но на самом деле все оказалось намного «круче»: по просьбе друзей некоторые СМИ опубликовали новость, что «Никитюк Леся Ивановна стала главой облгосадминистрации города Шепетовка».

«Тадам, можно сразу на будущее заказать себе должность министра, президента и какого-то там члена ООН. Спасибо!», — отреагировала ведущая, разместив соответствующий пост в своем аккаунте.

Но когда Леся попыталась сама разыграть на следующий день пассажирку в маршрутке, у нее снова ничего не вышло — сон тетеньки оказался очень глубоким — действительно, не «самое розыгрышное» первое апреля!

Напомним, ранее Никитюк рассказала, как ей для «крутого» фото пришлось побороться со своей фобией.

Фото Instagram/lesia_nikituk

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