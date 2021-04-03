Отец Филиппа Киркорова попал в больницу

Бедрос Киркоров, отец поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова оказался в больнице. Об этом пишет издание «Дни.ру» со ссылкой на пародиста Александра Матвеева.

По словам пародиста, 88-летний Бедрос находится в больнице уже вторую неделю. Он лег на очередное обследование.

Как отметил Матвеев, Бедрос Киркоров в последние годы тщательно следит за своим состоянием здоровья. Он находится в центре имени Вишневского. В клинику из-за карантина никого не пускают. К артисту не могут попасть даже сын и жена.

В центре музыкант проходит процедуры, общается с медсестрами и смотрит шоу «Маска», где его сын является предателем жюри.

Как известно, Бедрос Киркоров ранее перенес коронавирус. Одно время он даже находился в реанимации. К счастью, все обошлось и он достаточно быстро вернулся домой к своим родным.

Напомним, Филипп Киркоров, который в последнее время охотно общается с прессой, недавно достаточно нервно отреагировал на вопрос об Алле Пугачевой. Такая реакция, вероятно, связана с тем, что очень сокровенные темы артист не желает обсуждать. По мнению его отца, Бедроса Киркорова, Алла Пугачева, была первой и единственной любовью сына.

Фото dni.ru/

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