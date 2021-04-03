«Шикарные ноги»: Седокова в прозрачном боди восхитила поклонников

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова, которая любит размещать в Instagram свои весьма откровенные фото, опубликовала снимок в прозрачном боди, расшитом стразами.

При этом артистка кокетливо прикрыла зону декольте руками, дополнив образ нежными босоножками на высокой шпильке. Оказывается, такой «секси"-образ был нужен ей для того, чтобы привлечь внимание к посту, который сопровождает снимок.

Под фото Седокова рассказала о том, как тяжело пришлось им с супругом, баскетболистом Янисом Тиммой, когда тот заразился коронавирусом. Звездной паре пришлось столкнуться с агрессивной реакцией многих людей.

«Я никогда не забуду, как в прессе написали, что мой муж заболел коронавирусом. В этот же день я увидела, как от нас убегают люди. Я еще не знала, больна ли я или нет. Была в маске. Но я видела, как на нас показывают пальцем. Этот взгляд. Когда на тебя смотрят, как на прокаженную. Когда ты идешь, а люди убегают», — поделилась чувствами Анна.

Поклонники постарались поддержать любимицу. «Я тоже сталкивалась с такой реакцией, когда болела, это сложно», «Вы большие молодцы, что справились с этим вместе», «Все уже позади, Анечка», — написали интернет-пользователи.

В то же время многие, похоже, так и не дошли до текста поста, остановившись только на фото, в чем и сообщили в комментариях.



Возможно, Анне стоит переосмыслить свои наряды в том случае, если она намерена донести до фолловеров «серьезные» мысли.

Напомним, ранее Седокова жаловалась на буллинг в сети.

Фото Instagram/annasedokova, ru. hellomagazine

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