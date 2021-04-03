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Шоу-бизнес

Изнасилованная в Москве звезда сериала «Школа» оскорбила украинцев и попала в базу «Миротворца»

21:04 3 апреля 2021
Елизавета Василенко

Подвергшаяся насилию в столице РФ Москве 22-летняя звезда украинского сериала «Школа» актриса и блогер Лиза Василенко попала в базу «Миротворца» из-за своего скандального интервью, в котором заявила что «лучше сдохнуть где-нибудь в другом месте, чем в Украине». Интервью опубликовано на YouTube-каналу «Пушка».

Информация о том, что Василенко добавили в «Чистилище», появилась вечером 2 апреля.

На сайте говорится, что актриса — провокатор. И помимо этого, она принимала участие в информационных провокациях страны-агрессора против Украины и всячески отрицала российскую агрессию.

Лиза Василенко в базе «Миротворец» значится как экскортница, TikTokерша, Instagram-инфлюенсер, участница TikTok-хауса XO.

Напомним, 31 марта девушка дала интервью, в котором и рассказала подробности своей жизни и карьеры, которую сейчас строит в России. По словам Василенко, переехав из Киева в Москву, поняла, что это как «небо и земля».

Фото скриншот видео

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