Легендарный американский рэпер DMX находится в «состоянии овоща» после передозировки

В пятницу, 2 апреля, в Нью-Йорке был экстренно госпитализирован легендарный рэпер DMX. Настоящее имя музыканта и актера Эрл Симмонс. В декабре ему исполнилось 50 лет. Как сообщает TMZ, артиста обнаружили в бессознательном состоянии у него дома. В настоящее время он находится в отделении интенсивной терапии.

Речь идет о передозировке наркотиками. Что именно употреблял DMX, не сообщается. Однако ранее он не раз признавался, что употребляет кокаин с 14 лет. По всей видимости, после приема наркотика в этот раз у него случился инфаркт.

Источники TMZ не могут описать точно состояние музыканта. Один из врачей сообщил, что рэпер «превратился в овощ». По некоторым данным, «наблюдается некая активность головного мозга».

Известные американские музыканты Мисси Эллиотт и Рик Росс призвали в соцсетях «молиться за DMX».

Эрл Симмонс по праву считается одним из главных исполнителей рэпа в США. Свой первый альбом It's Dark and Hell Is Hot он выпустил в 1998 году. Диск взлетел на первое место в американском национальном хит-параде. Такого же успеха добились еще пять его сольных альбомов подряд, что является рекордом.

Кроме того, DMX снялся в нескольких популярных фильмах. Это боевики «Ромео должен умереть», «Сквозные ранения», «От колыбели до могилы».

Несколько раз Симмонс сидел в тюрьме. В 2004 году он выдал себя за агента ФБР и напал на Сергея Припорина. Его отправили за решетку на три месяца. В 2009 году суд обязал рэпера выплатить семье Припориных 240 тысяч долларов в качестве компенсации.

В 2008 году DMX угодил за решетку за хранение наркотиков и жестокое обращение с животными. В 2018 году он сел на год за неуплату налогов.

